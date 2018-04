Napoli, Milik: "Sono felice per il gol, ma soprattutto per i tre punti"

Fonte: Sky

Il Napoli vince in rimonta negli ultimissimi minuti sul ChievoVerona. Arkadiusz Milik a Sky commenta: "Abbiamo vinto e ho fatto gol: sono molto felice, soprattutto per i tre punti e per i tifosi. Son ostati mesi duri per me, è stato il mio primo gol dopo l'infortunio - dice il polacco -. Guardiamo avanti alle prossime partite. Un segnale forte lanciato alla Juve? La strada è ancora lunga, restiamo tranquilli. Abbiamo molto rispetto per la Juve che gioca bene, ma non è ancora finita. Ci sono ancora tante partite