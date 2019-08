Napoli, Milik svolge allenamento differenziato nella seduta mattutina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia seduta per il Napoli al Centro Tecnico, è iniziato il conto alla rovescia verso l'inizio del campionato che per gli azzurri prenderà il via sabato 24 agosto contro la Fiorentina al Franchi (ore 20.45). La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco con l'utilizzo di ostacoli bassi. Successivamente lavoro tecnico-tattico con la rosa distribuita su due metà campo. Chiusura con partitina a campo ridotto. Differenziato per Milik. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. Lo riporta il sito ufficiale del club partenopeo.