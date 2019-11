Napoli: multe in arrivo,e scatta contenzioso legale

Niente sconti De Laurentiis,stipendio mese decurtato fino al 25%

(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - Al Napoli, dalla crisi tecnica si sta per passare al contenzioso legale. Da Los Angeles torna Aurelio De Laurentiis e sarà formalizzata presso il Collegio Arbitrale la richiesta di multa per i giocatori che la sera di Napoli-Salisburgo di Champions interruppero unilateralmente il ritiro deciso dalla società. La richiesta di multa per i calciatori potrebbe arrivare fino al 25% dell'importo lordo dello stipendio del mese di ottobre che per il momento non è stato ancora corrisposto alla squadra. Si tratterebbe di un mancato versamento complessivo quantificabile in oltre due milioni. A quanto pare De Laurentiis, nonostante il momento delicato che sta attraversando la squadra che si appresta ad affrontare mercoledì sera ad Anfield il Liverpool in una sfida che potrebbe essere decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions, non intenderebbe tendere una mano agli ammutinati. Anzi, il presidente sta valutando di procedere contro i calciatori anche per la lesione dei diritti d'immagine, iniziativa che potrebbe dar luogo a un ulteriore contenzioso per una cifra tra i 7 e gli 8 milioni. (ANSA).