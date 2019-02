© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' filtrata oggi la notizia di un possibile cambio di guida tecnica per la formazione Under 16 del Napoli, con Gennaro Sorano - mister dell'Under 15 - pronto a subentrare. Indiscrezioni che non trovano però riscontro dopo una verifica con l'ufficio stampa del club azzurro: il Napoli ha infatti respinto le voci che volevano Domenico Panico esonerato, pronto a tornare ad allenare la sua formazione dopo aver superato un semplice malanno stagionale. Situazione chiarita, dunque, per una vicenda riportata erroneamente anche su queste pagine: Panico continuerà a guidare regolarmente i suoi ragazzi.