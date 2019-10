Napoli, niente Champions per Hysaj: resta a lavorare a Castel Volturno

Svelato il motivo per cui Elseid Hysaj non prenderà parte alla trasferta Champions in Belgio: il giocatore, inizialmente annunciato tra i convocati, resterà a Castel Volturno per proseguire il recupero atletico in seguito ai recenti acciacchi che lo hanno tenuto lontano dai campi. Dopo un colloquio con staff atletico e allenatore, l'albanese ha deciso di restare per raggiungere il 100% della forma il prima possibile. A riportarlo è TuttoNapoli.