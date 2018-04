Napoli, obiettivo Academy. Sindaco di Melito: “Ispirata a quella del City"

Il Napoli vuole realizzare l'Academy azzurra a Melito, Comune provinciale situato nell'area nord. Il Mattino in edicola riporta alcune parole di Antonio Amente, sindaco di Melito che ha parlato della sinergia con Aurelio De Laurentiis: “Ci vedremo tra il 15 e il 20 aprile. Sarà la nuova casa del Napoli, la realizzeremo entro il 2021. De Laurentiis vuol costruire anche un albergo e non so quanti campi: fa sul serio, davvero. Verrà qui e per noi sarà una grande svolta. Lo stadio? No, qui non siamo in condizione di realizzarlo. Ma tutto il resto sì, siamo pronti. Academy come quella del Manchester City? Siamo stati in Inghilterra e abbiamo visitato l'Academy del club di Guardiola: ci ispireremo a quello, ma il nostro sarà più piccolo del loro che è davvero immenso”, le parole del primo cittadino.