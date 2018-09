Napoli, occhio alla Stella Rossa: un solo ko nelle ultime 13 gare in Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occhio alla Stella Rossa. Tra le mura amiche il prossimo avversario del Napoli resta avversario temibilissimo e non perde in casa in una competizione europea da sei partite, ovvero dall'1-0 contro l'Arsenal nella scorsa fase a gironi di UEFA Europa League (era il 19 ottobre 2017). Si tratta - riporta Tuttonapoli.net - dell'unica sconfitta nelle ultime 13 gare interne europee (7 le vittorie e 5 i pareggi), durante le quali ha subito appena cinque gol (mai più di uno a partita). In assoluto la squadra è imbattuta da 30 partite in tutte le competizioni con 24 vittorie e 6 pareggi.