Napoli, ottimismo per il recupero di Milik: può tornare in campo sabato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arek Milik scalpita, vuole tornare in campo a Udine, e c'è ottimismo per il suo recupero. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la tendinite al pube è alle spalle, l'attaccante polacco poteva rientrare già col Bologna, ora si prenota per sabato e cresce l'ottimismo per rivederlo al centro dell'area di rigore. Più difficile, invece, il recupero di Allan.