Dopo aver giocato giovedì contro lo Zurigo in Europa League, Adam Ounas si candida ad una maglia da titolare per la partita contro il Parma. Tuttosport scrive che domenica pomeriggio potrebbe avere spazio ancora una volta l'algerino, il migliore in campo contro lo Zurigo. Ancelotti ne sta apprezzando lo spirito di sacrificio, anche nel muoversi a destra come alternativa a Callejon.