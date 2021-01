Napoli-Parma, i convocati di Gattuso: assenti solo Fabian e Mertens. C'è Lobotka

vedi letture

Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra il Napoli e il Parma in programma oggi alle 18 al Maradona. Assenti Fabian Ruiz, ancora positivo al Covid-19, e Dries Mertens, tornato in Belgio per risolvere definitivamente il problema alla caviglia. Presente invece Stanislav Lobotka. Di seguito l'elenco completo.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi.