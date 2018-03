Napoli, partitella a ranghi ridotti. Ripresa fissata per martedì

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue la preparazione del Napoli nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali, a Castelvolturno gli azzurri hanno svolto riscaldamento senza palla in avvio e sono passati successivamente ai circuiti di resistenza alla velocità, in chiusura partitella sette contro sette. Con il campionato che riprenderà dalla trasferta sul campo del Sassuolo, in programma il 31 marzo, il Napoli ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì.