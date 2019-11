© foto di Insidefoto/Image Sport

Nonostante in campionato le cose non stiano andato per il meglio la gara di Champions League contro il Salisburgo vedrà un San Paolo con una buona cornice di pubblico per sostenere il Napoli di Carlo Ancelotti. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti i biglietti venditi fino a ieri avevano già superato le 31mila unità. Obiettivo: arrivare a 35mila nella giornata di oggi.