Napoli, per Jorginho sfida da ex: giocò la Viareggio Cup col Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi Sassuolo e Napoli si troveranno di fronte alle ore 18, con gli azzurri che faranno affidamento sulle geometrie di Jorginho in mezzo al campo. L'italo-brasiliano, ricorda Tuttonapoli.net, ha condiviso una brevissima parentesi con i neroverdi: nel 2010, quando era a Verona, partecipò al Torneo di Viareggio col club emiliano. L'intuizione fu di Nereo Bonato, allora ds del club veneto, che intravide in lui grandi doti e scelse di dargli l'opportunità di mettersi in mostra nella principale kermesse legata ai giovani. È quella l'unica parentesi che lega Jorginho al Sassuolo. Oggi, invece, saranno avversari.