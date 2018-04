Napoli, per Mertens e Koulibaly possibile giallo strategico

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli giocherà domani a San Siro contro il Milan, con Sarri che ritroverà Albiol e Jorginho dopo aver scontato il turno di squalifica contro il ChievoVerona. Il Roma in edicola questa mattina ricorda che Mertens e Koulibaly sono ancora in diffida, con le sfide all'orizzonte contro l'Udinese mercoledì al San Paolo e poi contro la Juventus a Torino domenica prossima. Per questo il quotidiano scrive che per il belga si potrebbe rendere necessario un giallo 'strategico' in grado di soddisfare due esigenze: consentire a Milik di ritrovare dopo tantissimi mesi una maglia da titolare in campionato (l’ultima volta il 19 agosto, a Verona) e preservare Mertens per il match dello Stadium con la Vecchia Signora. Un ragionamento che potrebbe finire per coinvolgere anche Koulibaly, diffidato e in odore di squalifica.