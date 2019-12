© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento mattutino quest'oggi per il Napoli, a cui hanno assistito, attorno al terreno di gioco, i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile. Dopo una prima fase di attivazione, rivela il sito ufficiale del club, la squadra ha svolto esercizi di possesso palla e posizionamento. Di seguito esercitazioni su calci piazzati e lavoro tattico Chiusura con circuito di esercizi in palestra. Mertens ha svolto solo seduta in palestra. Terapie per Maksimovic e Koulibaly.