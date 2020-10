Napoli, perché il -1 di penalizzazione oltre al 3-0? La spiegazione de La Gazzetta dello Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione da un punto di vista giuridico: il 3-0 è una scelta da codice e non inganni quel punto di penalizzazione che alla vigilia era stato ipotizzato come una sorta di soluzione di compromesso. Il punto, infatti, è automatico, nel senso che la perdita a tavolino della partita comporta un’ulteriore sanzione. Non si parla quindi di violazioni "collaterali" del protocollo anti Covid. Piuttosto la violazione dei protocolli potrebbe comportare sanzioni anche per altre squadre.