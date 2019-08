Napoli, piccolo affaticamento per Milik: col Barça gioca Callejon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambio dell'ultim'ora in casa Napoli. Nel pre-partita Arkadiusz Milik ha risentito di un affaticamento muscolare e dunque contro il Barcellona sarà rimpiazzato da José Maria Callejon, come annunciato dal club azzurro tramite Twitter: "Piccolo affaticamento per Milik, per precauzione gioca Callejon al suo posto".