Napoli, Politano lancia la sfida ai suoi follower: "Riuscite a fare più palleggi di me?"

Le challenge, in tempo di quarantena, sono all'ordine del giorno. E a lanciarne una nuova è, così, anche Matteo Politano, attaccante esterno del Napoli che attraverso Instagram sfida i suoi follower in una gara di palleggi al muro: "Io ne ho fatti 75 in un minuto solo di collo, vediamo chi riesce a fare meglio di me".