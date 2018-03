Napoli, possibile occasione per Zielinski: il polacco scalpita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riparte la corsa del Napoli verso la vetta della classifica e Maurizio Sarri pensa di mandare in campo dal primo minuto Piotr Zielinski, al posto dell'acciaccato Hamsik. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il polacco ha sempre fatto meglio quando è entrato a gara in corso ma contro il Sassuolo avrà l'occazione per accelerare.