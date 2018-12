Napoli, pres. Regione Campania sul San Paolo: "Investiti 23 mln di euro"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto a Radio Marte per fare un quadro riassuntivo sui lavori di manutenzione dello stadio San Paolo. "Lavori al San Paolo? Mi auguro che sia accogliente anche perché la Regione ci rimette 23 milioni di euro. Tutto quello che si sta muovendo al San Paolo, lo sta pagando la Regione e mi auguro che ci siano sediolini di qualità. Abbiamo già fatto l’impianto di illuminazione ed il sottofondo delle piste. Poi stanno facendo i nuovi bagni e noi stiamo facendo uno sforzo enorme per riqualificare il San Paolo e per essere pronti e all’altezza quando a luglio partiranno le Universiadi, una grande occasione di promozione turistica di Napoli, della Campania, ma anche una grande occasione per diffondere cultura sportiva cioè valori positivi tra le giovani generazioni", ha detto.