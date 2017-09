Napoli, problemi alla schiena per Albiol: può saltare anche il Cagliari

© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Napoli si attendono novità in merito alle condizioni fisiche di Raul Albiol, lasciato in panchina sabato scontro contro la SPAL e in tribuna ieri sera in occasione della gara di Champions League contro il Feyenoord. L'ex Real Madrid ha accusato alcuni problemi alla schiena, Sky Sport fa sapere che resta in dubbio la presenza in campo dello spagnolo domenica prossima in occasione della sfida del San Paolo contro il Cagliari. Nella giornata di domani si farà il punto sulle condizioni del difensore.