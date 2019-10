Napoli, quanto cambia Ancelotti: 12 formazioni diverse su 12

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un Napoli schizofrenico, almeno a livello offensivo. È quello che emerge dall'analisi de Il Mattino, che ha analizzato le scelte di formazione fatte da Carlo Ancelotti in questa stagione. Mai uguali: se in fase difensiva il modulo è sempre stato 4-4-2, nelle dinamiche offensive il tecnico ha variato tantissimo. Dal 4-2-3-1 allo stesso 4-4-2, passando per l'albero di Natale, il 4-3-3 e il 4-4-1-1. Tutte variazioni sul tema, legate anche agli interpreti. A proposito di uomini: in dodici partite, Ancelotti non ha mai schierato la stessa formazione iniziale. Grande affidamento al turnover, ma gli automatismi che ancora mancano agli azzurri potrebbero dipendere da questo.