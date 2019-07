Napoli, quarto giorno di allenamento: Inglese ha svolto differenziato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quarto giorno di allenamento per il Napoli nel ritiro di Dimaro. In avvio il gruppo è stato impegnato in esercizi di riscaldamento e prevenzione, successivamente fase tattica con svolgimento offensivo e lavoro tecnico, chiusura con sviluppi di situazioni di gioco su calci piazzati. Roberto Inglese ha svolto allenamento differenziato. La squadra riposerà nel pomeriggio e riprenderà la preparazione domani mattina. Lo riporta il sito ufficiale del club partenopeo.