Napoli, quattro cambi di formazione: tornano Rog, Zielinski e Milik

Pochi cambi di formazione per il Napoli in vista del match di stasera con il Genoa. Secondo La Gazzetta dello Sport si rivedrà Malcuit in difesa, ma c'è anche Hysaj che scalpita. In porta confermato Ospina, così come Hamsik in mediana. Tornano Rog e Zielinski, rispettivamente per Allan e Fabian. In attacco Milik la spunterà su Mertens per affiancare Insigne.