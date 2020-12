Napoli-Real Sociedad, i convocati di Gattuso: out Hysaj e Rrahmani dopo le nuove positività

Dopo la comunicazione sulle nuove positività di Rrahmani e Hysaj che tornano in isolamento dopo essere tornati precedentemente in gruppo, Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista dell'impegno contro la Real Sociedad di questa sera, sfida valida per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League e ultima gara del girone:

Portieri: Meret, Contini, Ospina

Difensori: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam, Manolas

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Petagna