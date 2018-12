Napoli, record Callejon: se gioca arriva al nono posto per presenze

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josè Maria Callejon può raggiungere oggi Bruno Gramaglia al nono posto nelle presenze con la maglia del Napoli. Lo spagnolo è a quota 274 presenze in maglia azzurra, una in meno del centrocapista che giocò in azzurro tra il 1938 e 1943 e poi nel dopoguerra dal 1949 fino al 1955.

HAMSIK 516

Bruscotti 511

Juliano 505

Ferrario 396

Ferrara 322

Maggio 308

INSIGNE 281

P.Cannavaro 278

Gramaglia 275

CALLEJON 274