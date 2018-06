Napoli, Reja a capo dell'Academy: c'è la disponibilità dell'ex tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è la possibilità, per Edy Reja, di tornare a Napoli per essere a capo dell'Academy azzurra. A Radio Kiss Kiss Napoli, a microfoni spenti, l'ex tecnico partenopeo ha confermato di aver avuto contatti col club del presidente Aurelio De Laurentiis. La situazione è in una fase embrionale, ma c'è disponibilità da parte di Reja nei confronti del progetto legato al settore giovanile della squadra campana.