Napoli report della seduta mattutina: mercoledì la sfida col Liverpool

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli, scrive il sito ufficiale, sta preparando il match contro il Liverpool valido per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì al San Paolo (ore 21). La squadra, nella prima fase, è stata impegnata in attivazione a secco. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che in maniera alternata hanno svolto esercizi atletici e lavoro sul possesso palla. Chiusura con partitina a porte piccole.