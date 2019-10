Napoli, rientrati Elmas, Mertens, Milik e Zielinski. Mario Rui a parte

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno. Allenamento sul campo 1 per il gruppo che ha svolto riscaldamento ed esercizi atletici in avvio, successivamente seduta tecnico tattica con l'utilizzo di sagome. Chusura con partitina a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Elmas, Mertens, Milik e Zielinski che hanno svolto lavoro con la squadra, scarico e palestra per Mario Rui.