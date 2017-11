Fonte: sscnapoli.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan al San Paolo, anticipo della 13esima giornata di Serie A (ore 20,45). Sono rientrati i primi Nazionali: Jorginho è stato accolto e confortato dall'abbraccio della squadra e di Sarri dopo la delusione di ieri con l'Italia eliminata dai Mondiali. Rientrati anche Maksimovic e Rog che hanno svolto seduta completa con il gruppo. Massaggi per Jorginho e Hysaj. La squadra, dopo una prima fase di attivazione a secco, è stata impegnata in un lavoro di potenza aerobica e circuito tecnico. Chiusura con partitina 8 contro 8 con l'inserimento di elementi della Primavera. Insigne, come da programma, ha avuto un giorno di permesso.