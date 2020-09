Napoli, rientrati Mertens e Mario Rui. Assente Osimhen per sbrigare delle pratiche sul passaporto

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30). Allenamento mattutino sul campo 1 per la squadra che ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato con esercizi di passing drill ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Osimhen - riporta la nota ufficiale del club - non era presente all'allenamento per svolgere pratiche burocratiche relative al passaporto. Malcuit e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali Mertens e Mario Rui.