Napoli, rifinitura a Castel Volturno alla vigilia del Sassuolo: parte in gruppo e terapie per Insigne

Lorenzo Insigne, che nell'ultima partita contro la Real Sociedad ha rimediato una lieve contrattura, alla vigilia del match di campionato col Sassuolo ha svolto parte della rifinitura in gruppo, prima di dedicarsi alle terapie del caso. Ecco il report dell'allenamento pubblicato dal Napoli: "Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match di domani contro il Sassuolo per la sesta giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 18. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente seduta tattica con la squadra divisa in reparti. Successivamente lavoro tattico con il gruppo al completo e chiusura con situazioni di gioco su calci piazzati. Insigne ha svolto parte del lavoro con la squadra e poi ha effettuato terapie".