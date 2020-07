Napoli, rifinitura al San Paolo prima del Milan: Llorente lavora ancora in palestra

vedi letture

Rifinitura al San Paolo per il Napoli alla vigilia del big match contro il Milan. Gli azzurri hanno tastato il terreno di gioco che domani ospiterà la sfida con i rossoneri. Di seguito il report dell'allenamento: "Seduta mattutina oggi per il Napoli allo Stadio San Paolo. Gli azzurri prepareranno il match contro il Milan per la 32esima giornata di Serie A in programma domani al San Paolo. Dopo una prima fase dedicata al torello, la squadra è stata impegnata con esercizi di mobilità. Successivamente esercitazioni di passaggi e lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Lavoro in palestra per Llorente".