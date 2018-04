Napoli, ripresa la preparazione: calcetto per chi ha giocato a Reggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli prepara il match contro il Chievo di domenica per la 31esima giornata di Serie A al San Paolo. La squadra in avvio ha svolto attivazione e lavoro aerobico. Successivamente coloro che hanno giocato a Reggio Emilia contro il Sassuolo hanno disputato una partitina di calcetto con le porte piccole sul campo 1. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita 8 contro 8 sul campo 2. Domani doppia seduta.