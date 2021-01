Napoli, ripresa la preparazione: terapie e palestra per Malcuit e Koulibaly

Dopo il successo a Cagliari, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center, in vista della sfida di mercoledì contro lo Spezia. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall'inizo alla Sardegna Arena hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con una serie di torelli. Di seguito lavoro finalizzato alla velocità ed esercizi di passing drill. Chiusura con partitina a campo ridotto e tiri in porta. Malcuit e Koulibaly hanno svolto terapia, palestra e lavoro personalizzato in campo.