Napoli, ripresi gli allenamenti dopo il ko dell'Olimpico. Lavoro in palestra per Llorente

Dopo la gara contro la Lazio, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al Training Center. La squadra si è divisa in due gruppi, informa il sito ufficiale del club: coloro che hanno giocato ieri all'Olimpico hanno svolto lavoro atletico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazioni di passing drill, partita a campo ridotto e tiri in porta. Llorente ha svolto lavoro in palestra e terapie.