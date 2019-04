Napoli, rotto lo storico gemellaggio col Genoa: durava dal 1982

Con un comunicato firmato 'Ultras Curva A e B', in casa Napoli, viene annunciata la rottura del gemellaggio col Genoa che durava dal lontano 1982. Quali i motivi alla base di tale sorprendente decisione? "L'improvvisa e persistente solidarietà - si legge testualmente - verso una tifoseria che ci ha teso un vile agguato senza nemmeno farsi carico di chiedere come stessero i ragazzi gemellati coinvolti negli scontri". Chiaro il riferimento all'aggressione subita prima della gara con l'Inter del 26 dicembre scorso. E ancora: "Non condividiamo questa linea di tendere mani ed abbracciare compagini nemiche colpevoli di aver tolto la vita a dei nostri fratelli di viaggio". Riferimento anche al match d'andata: "Abbiamo avuto cura di restituire in casa la stessa indifferenza ricevuta nel match di andata perché non ci sarebbe piaciuto fare i gradassi al San Paolo". Dopo 37 anni, dunque, le due tifoserie hanno deciso di interrompere il loro rapporto.