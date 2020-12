Napoli-Sampdoria, i convocati di Ranieri: ci sono Gabbiadini e Tonelli, out Keita e Bereszynski

vedi letture

La Sampdoria è attesa da una trasferta complicata domani, sul campo del Napoli, e per Claudio Ranieri c'è più di una defezione. L'allenatore blucerchiato ha diramato la lista dei convocati per la sfida al 'Maradona', nella quale non sono presenti Keita Baldé, Bereszynski e Prelec. Recuperati invece Tonelli e Gabbiadini, almeno per la panchina. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.