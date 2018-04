Napoli, Sarri a Superga per rendere omaggio al Grande Torino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Sarri in "pellegrinaggio" a Superga per rendere omaggio al Grande Torino. È la quinta volta che il tecnico del Napoli si reca presso la lapide eretta per Valentino Mazzola e compagni, scomparsi in un incidente aereo il 4 maggio 1949: la trasferta a Torino per il big match contro la Juventus è stata l'occasione per tornarci. Lo riporta sportmediaset.