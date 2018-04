Napoli, Sarri ha l'arma in più per lo scudetto: i gol su corner

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli angolo d'oro". Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ricorda come nell'ultimo ritiro di Dimaro ogni seduta sia terminata con i calci piazzati, in particolare gli angoli. E' questa la nuova arma degli azzurri per sbloccare le gare più insidiose, malgrado il Napoli non abbia la fisicità di altre grandi squadre, studiando nel dettaglio ogni angolo, punizione o rimessa per sorprendere e far male all’avversario. E la missione può ritenersi compiuta perché il Napoli oggi è la squadra di A che ha trovato più gol da calcio d’angolo, e in modi diversi: 13 reti, con Koulibaly miglior marcatore, in undici partite, chiuse tutte con una vittoria.