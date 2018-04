Napoli, Sarri: "Vittoria meritata. Rinnovo? Per ora non mi interessa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli ha vinto per 2-1 contro il Chievo. Un successo fondamentale per la lotta scudetto ottenuto con una rimonta clamorosa negli ultimi minuti finali. A Sky Sport, interviene il mister del Napoli, Maurizio Sarri: "Abbiamo dato un risultato logico all'andamento della gara. Abbiamo dominato dall'inizio alla fine, solo una nostra disattenzione ha dato al Chievo il vantaggio. Il gol di Milik è importante per lui e per noi. Quando è in salute ci fa capire quanto sia stata devastante la sua assenza. Ha perso 16-18 mesi di allenamenti negli ultimi 2 anni. Milik titolare in un 4-3-3? Arek può giocare anche col 4-2-3-1, l'unico problema con lui in questo momento è che s'è infortunato sempre a settembre: ha perso tanti mesi d'allenamento, l'unico problema è di minutaggio. Diawara? Ha fatto bene l'anno scorso, meno quest'anno, ma adesso è tornato con grande grinta. Attacco in calo? Beh, facciamo un po' più di fatica a costruire negli ultimi 20 metri, ma mi sembra normale che possa esserci dei passaggi a vuoto. Magari tra qualche domenica con quattro tiri facciamo quattro gol. I giocatori giocano troppo? In altre competizioni abbiamo ruotato di più, non credo che una partita di Champions o di Europa League non sia tanto stancante. Il dato non ha nessun tipo di significato, l'anno scorso i miei avevano giocato di più e finirono il campionato in maniera straordinaria. Cosa mi resta dopo la vittoria? Abbiamo avuto grande risposta dopo il primo caldo stagionale e poi un pubblico stupendo fino alla fine. Si annusava nell'aria che l'avremmo vinta".

Rinnovo? Vediamo, sinceramente in questo momento non mi interessa. Sono valutazioni da fare con calma, che voglio fare globalmente con il presidente: magari è lui che non mi vuole più tenere (ride, ndr)"