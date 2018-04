Napoli, Sarri vuole aumento e rinforzi. E intanto disdice l'affitto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Napoli continua a tenere banco il caso del rinnovo del tecnico Maurizio Sarri. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il mister toscano deciderà il suo futuro dopo la sfida scudetto con la Juventus. Sarri chiede a De Laurentiis un aumento e rinforzi top per puntare alle vittorie. Il Chelsea intanto lo tenta e per ora ha disdetto l'affitto della sua casa a Napoli.