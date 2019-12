Napoli, seduta in vista del Sassuolo: terapie per Maksimovic e Koulibaly

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico, in vista della sfida di domani sera col Sassuolo. Allenamento sul campo 2 iniziato con una fase di attivazione, successivamente esercizi finalizzati alla velocità e lavoro-tattico. Terapie per Maksimovic e Koulibaly. Karnezis non si è allenato per una sindrome influenzale. Lo riporta il sito ufficiale del club partenopeo.