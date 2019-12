Napoli, seduta intensa in vista del Sassuolo. Terapie per Koulibaly

Fonte: sscnapoli.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli continua la preparazione del match contro il Sassuolo, in programma domenica alle ore 20.45 al Mapei Stadium e valido per la 17esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto allenamento sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una intensa fase di riscaldamento. Successivamente, la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati prima in esercitazioni atletiche e di seguito in un lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Maksimovic e Koulibaly.