Napoli, seduta mattutina. Assente Elmas. Oggi test con la Cremonese

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Giorno numero 19 di ritiro a Dimaro Folgarida per il Napoli di Carlo Ancelotti, in campo questa mattina per la seduta di allenamento. L'unica di giornata, in quanto oggi la formazione azzurra sfida la Cremonese in amichevole (fischio d'inizio alle 17.30). Per i partenopei lavoro sulla velocità con scatti e poi allunghi. Successive esercitazioni sui cross dal fondo, sia da destra che da sinistra. Chiusura con esercitazione sulle punizioni dalla distanza. Sul campo di Carciato non s'è visto Elmas, arrivato ieri in Trentino.