Napoli, seduta mattutina in vista del Rijeka: attivazioni e allenamento col pallone per gli azzurri

Seduta mattutina per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Rijeka per la terza giornata di Europa League in programma giovedì in Croazia alle ore 18.55. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di attivazione a gruppi. Successivamente serie di torelli ed esercitazioni di "passing drill". Chiusura con partitina a campo ridotto.