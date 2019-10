© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Torino valido per la settima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto esercizi tecnici individuali. Successivamente partitina a porte piccole e chiusura con partita a campo grande. Terapie per Mario Rui e Maksimovic. La squadra tornerà in campo domattina prima di partire per Torino.