Napoli, seduta pomeridiana: differenziato per Ounas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli di Carlo Ancelotti si è allenato nel pomeriggio a Castel Volturno in vista della gara di sabato contro il Bologna al Dall'Ara. Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro la squadra ha svolto riscaldamento in avvio e poi lavoro atletico con l'ausilio di ostacoli e successivamente torello con il gruppo distribuito su due metà campo. Di seguito lavoro tecnico tattico mentre in chiusura è stata disputata una partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Adam Ounas.