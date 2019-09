Napoli, si prepara la gara col Lecce: ancora personalizzato per Tonelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce per la quarta giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 15. La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente lavoro tecnico-tattico e mini-sfide con le porte piccole. Chiusura con partita a campo ridotto. Tonelli continua a svolgere programma personalizzato. Domani seduta mattutina e poi partenza per Lecce. Lo riporta il sito ufficiale dei partenopei.