Napoli, solo palestra per Milik, Llorente e Younes. Koulibaly: parte della seduta in campo

vedi letture

Seduta mattutina per il Napoli in vista della gara contro l'Inter in programma per giovedì alle 20.45 al San Paolo e valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club partenopeo Malcuit e Koulibaly hanno lavorato sia in palestra che in campo, mentre per quel che riguarda Milik, Llorente e Younes seduta solo in palestra.